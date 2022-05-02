بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو إلى إنهاء الخلافات والإسراع في تشكيل الحكومة

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الاثنين، القوى السياسية إلى إنهاء الخلافات وتشكيل الحكومة، مؤكدة أهمية تجاوز الجمود السياسي لما فيه مصلحة كل العراقيين.

وقالت البعثة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه ينبغي أن تسود الآن إرادةٌ جماعيةٌ صادقةٌ لحل الخلافات السياسية لكي تمضي البلادُ قدماً وتفي باحتياجات مواطنيها وذلك في ظل أوجُه ضعفٍ كبيرة على الصعيد المحلي بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية العالمية".

وحثّت القادة السياسيين في العراق على تحمل مسئولياتهم، والإسراع بعملية تشكيل الحكومة، ومراعاة الأُطر الزمنية الدستورية، وبالتالي الاتفاق - دون مزيدٍ من التأخير- على حكومةٍ قادرةٍ، بنحوٍ سريعٍ وحاسم، على معالجة قائمة العراق الطويلة للأولويات المحلية العالقة.