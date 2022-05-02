الجيش اليمني يصد هجوما عنيفا للحوثيين في مأرب

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تصدت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الاثنين، لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقعها غربي مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية ، إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً هو الأعنف منذ أسابيع، على مواقع قوات الجيش في جبهة الكسارة غربي مأرب.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش اليمني خاضت معارك عنيفة مع المليشيا استمرت نحو ست ساعات، تمكنت خلالها من كسر الهجوم الحوثي وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

يأتي ذلك في ظل استمرار خرق مليشيا الحوثي للهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ الأول من أبريل الماضي.