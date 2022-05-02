مونشنجلادباخ يستعد لحملة إصلاح بعد موسم مخيب للآمال

يستعد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ لإجراء عملية إصلاح شاملة في الفريق بعد الموسم المخيب للآمال في الدوري الألماني، بحسب ما أكده شتيفان شيبرز المدير الإداري للنادي.

وقال شيبرز لمجلة "كيكر شبورتس" اليوم الاثنين "بعد عامين بدون تغييرات كبرى نرى أن هناك ضرورة لتغيير شيء أو اثنين في الفريق".

وأضاف "هذا يتضمن أننا سنعتمد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب مرة أخرى، لكن ليس فقط هذا، هدفنا للموسم المقبل أن نتواجد ضمن النصف الأول من جدول الترتيب".

ويحتل جلادباخ المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البوندسليجا بفارق أربع نقاط عن النصف الأول من جدول الترتيب، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، علما بأنه جاء في المركز الخامس في 2019 وفي المركز الرابع في 2020.

وأكد شيبرز أن فريقه لا يحتاج لبيع أي من لاعبيه رغم خسارة حوالي 30 مليون يورو خلال أزمة جائحة كورونا.