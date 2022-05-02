ملياردير روسي يقول إنه أُرغم على بيع المصرف الذي يمتلكه بسبب تصريحاته بشأن الحرب

صرح الملياردير الروسي أوليج تينكوف انه أرغم على بيع المصرف، الذي يمتلكه نظير حصة من قيمته الحقيقية بسبب انتقاده للحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

ووصف تينكوف صفقة البيع خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلا: "لم استطع مناقشة السعر. كان الوضع يشبه عملية احتجاز رهائن، أي إنك تأخذ المعروض عليك ولا يمكنك التفاوض".

وقال تيكوف، الذي يعيش خارج البلاد منذ سنوات، إنه قام بتوظيف حراس شخصيين لحمايته لأن أصدقاء له على صلة بالاستخبارات الروسية أبلغوه أن الكرملين يريد قتله.

وأضاف في تصريحاته التي تصدرت عناوين الصحف الروسية أن الكرملين قام بتهديد إدارة مصرف تينكوف بتأميم المصرف الذي قام بتأسيسه إذا لم تقطع الإدارة أي صلة لها به.

وذكر تينكوف أنه اضطر إلى بيع حصته التي تبلغ 35 بالمئة في البنك نظير "مبلغ زهيد"، مشيرا إلى أن الملياردير فلاديمير بوتانين الذي اشترى البنك دفع له 3 بالمئة فقط من القيمة الحقيقية للبنك.

ومن جانبه، نفى بنك تينكوف رواية مؤسسه أوليج تينكوف.

وذكر ثاني أكبر بنك خاص في روسيا أنه لم يتم توجيه أي تهديدات.

وفي أبريل الماضي، وصف تينكوف الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا بأنها "بدون معنى" وقال إن تسعين بالمئة من الروس يعارضون هذه الحرب.