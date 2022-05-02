مؤشر يظهر ارتفاعا غير مسبوق في الطلب على العمالة بألمانيا

أظهر مؤشر الوكالة الاتحادية الألمانية للتشغيل، اليوم الاثنين، أن الطلب على العمالة في ألمانيا ارتفع على نحو غير مسبوق، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة في مقرها بمدينة نورنبرج أن مؤشر الوظائف "BA-X" - وهو مؤشر الطلب على العمالة في ألمانيا - وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل الماضي بعد تسجيله 138 نقطة.

وارتفع المؤشر الشهر الماضي بمقدار نقطتين مقارنة بمارس السابق له، وبمقدار 33 نقط مقارنة بأبريل 2021.

وقالت الوكالة إن إنهاء معظم القيود المرتبطة بجائحة كورونا وانتعاش الربيع في سوق العمل قد ساهم في تحقيق أعلى مستويات المؤشر على الإطلاق.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع القطاعات تقريبا سجلت ارتفاعا في الطلب على العمالة، ولكن الارتفاع كان ملحوظا بصورة خاصة في قطاع الضيافة.