المسلمون في أمريكا يؤدون صلاة العيد بأعداد كبيرة بعد تخفيف قيود كورونا

أدى المسلمون في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، صلاة العيد في المدن والولايات الأمريكية احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وفي ولاية فيرجينيا حرصت الأسر الأمريكية على المشاركة بأعداد كبيرة بعد تخفيف قيود جائحة كورونا التي منعت التجمعات والاحتفالات على مدى عامين تطبيقا لتعليمات الإدارة الأمريكية.

كما وضعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية استعدادات أمنية حول أمان أداء صلاة العيد حفاظا على السلامة العامة أثناء هذه التجمعات بهذا الحجم بالمئات من الأشخاص.

وتبادل المسلمون التهاني ووزعت الهدايا على الجميع ابتهاجا بهذه المناسبة صباح اليوم وهو يوم عمل بالولايات المتحدة حيث توجه الكثيرون بعد أداء الصلاة إلى مقار أعمالهم حتى لا تتعطل مصالح المواطنين واكتفى الكثيرون بعطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.

وتضمنت خطبتا العيد بعد أداء الصلاة دعوة المسلمين إلى مواصلة العبادة والتقرب إلى الله بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل وإلى التكاتف والتراحم والتعاون بين المسلمين.

يذكر أن أعداد المسلمين في الولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 4 ملايين نسمة موزعين بين مختلف الولايات ومن مختلف الأعراق والألوان.