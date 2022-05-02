 الأمن العراقي يعثر على منصة لإطلاق الصواريخ في سهل نينوى - بوابة الشروق
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الأمن العراقي يعثر على منصة لإطلاق الصواريخ في سهل نينوى

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 4:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 4:46 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قوات الأمن تمكنت من العثور على منصة لإطلاق الصواريخ بها أربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/ إن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق.
وأضافت أن الجهات المختصة تعاملت مع الصواريخ وقامت بإبطال مفعولها.
وكانت خلية خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق اليوم إقدام العصابات الإجرامية على استهداف مصفى شركة كار بالصواريخ في أربيل.

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