التشيك: إصدار أكثر من 320 ألف تأشيرة للرعايا الأوكرانيين والوصول إلى الحد الأقصى للاستيعاب

قالت وزارة الداخلية التشيكية إنها أصدرت أكثر من 320 ألف تأشيرة دخول إنسانية للراعايا الأوكرانيين خلال الشهرين الماضيين.

وأضافت الوزارة - في بيان أورده راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين - أن جمهوية التشيك قد وصلت إلى الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذي بإمكانها استيعابه، وأنها - جنبا إلى جنب مع بولندا - طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير المساعدة في التعامل مع هذا التحدي.

وأوضحت الوزارة أن السلطات أصدرت أمس فقط 1238 ألف تأشيرة دخول، وهو ما يزيد بنحو 400 تأشيرة عما تم إصدارة اليوم ذاته الأسبوع الماضي، لافته إلى أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عامًا غير مطالبين بالتسجيل لدى السلطات، كما أن ثلثي اللاجئين الذين جاؤوا إلى جمهورية التشيك من النساء.