أوكرانيا: محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من ماريوبول اليوم

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تشهد مدينة ماريوبول الأوكرانية المتضررة بشدة من الحرب، اليوم الاثنين، محاولة جديدة لإجلاء السكان ونقلهم إلى بر الأمان عبر ممرات إنسانية.

ومن المقرر إجلاء الأشخاص من المدينة على متن حافلات بمساعدة الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنه في نهاية طابور الحافلات، يجب أن يتمكن السكان الراغبين في الخروج بمركباتهم الخاصة من الانضمام إلى الرحلة.

وتمكنت قافلة من الحافلات تقل نحو 100 شخص أمس الأحد من مغادرة المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

واستولت روسيا بالفعل على ماريوبول إلى حد كبير. ووفقا للتقديرات، لا يزال هناك نحو 100 ألف شخص من سكان ماريوبول الذين كان يبلغ عددهم 440 ألف نسمة داخل المدينة. ويعتبر وضعهم كارثي.

وفي الوقت نفسه، قالت الأركان العامة للقوات المسلحة في كييف إن روسيا تواصل الهجمات في شرق أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية واصلت اليوم الاثنين محاولاتها لتهيئة الظروف الملائمة لشن هجمات على مدينتي سلوفيانسك وسيفيرودونتسك.

وفضلا على ذلك، هناك محاولات أخرى للسيطرة الكاملة على مدينة روبيجني. كما يستمر قصف مدينة خاركيف، وفقا لما تقوله كييف.