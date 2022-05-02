بايرن ميونخ يواجه مانشستر سيتي وديا في أمريكا استعدادا للموسم الجديد

أعلن بايرن ميونخ الألماني أنه سوف يواجه مدربه السابق الإسباني جوسيب جوارديولا في مباراة ودية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك خلال رحلة الفريق استعدادا للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الاثنين، أن المباراة ستقام يوم 23 من يوليو في ملعب "لامبو فيلد" وهو ملعب فريق جرين باي باكرز، أحد أندية دوري كرة القدم الأمريكية.

كما سيواجه بايرن ميونخ فريق دي سي يونايتد في واشنطن قبل ذلك بثلاثة أيام.

وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة النادي البافاري: "مانشستر سيتي واحد من أفضل الأندية في العالم، ونحن نتطلع لتلك المباراة في جرين باي، وذلك للم الشمل مجددا مع جوسيب جوارديولا، والذي نكن له احتراما كبيرا على الوقت الذي قضاه في بايرن".

وأضاف: "ستكون مباراة مثيرة للاهتمام لجماهيرنا في أمريكا والعالم كله".

وستكون جولة بايرن التي ستمتد ما بين يومي 18 و24 من يوليو المقبل، أول جولة خارجية لبايرن ميونخ منذ انتشار فيروس كورونا المستجد منذ عامين، وهي الخامسة له في الولايات المتحدة.