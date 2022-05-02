تباين الإصابات اليومية جراء فيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و164 ألفًا و984 حالة، و53 حالة شفاء بإجمالي مليون و148 ألفًا و556 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفًا و69 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 72 إصابة جديدة، وتماثل 218 شخصًا للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات خلال 24 ساعة الماضية.