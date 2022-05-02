عقوبات بالجملة من الفيفا بعد جولة الحسم في تصفيات المونديال

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامات مالية كبيرة على السنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب خوض مباراة بدون جمهور، بسبب مخالفات خلال تصفيات كأس العالم 2022 في مارس الماضي.

وذكر الفيفا أن السنغال عوقبت بغرامة مالية قيمتها 175 ألف فرنك سويسري (180 ألف دولار) بسبب عدة مخالفات خلال مباراتها أمام مصر في 29 مارس الماضي، والتي انتهت بفوز السنغال 3 / 1 بضربات الجزاء الترجيحية.

وتحدثت لجنة الانضباط بالفيفا عن :"فشل في تطبيق قواعد السلامة المعمول بها وفشل في ضمان تطبيق القانون والنظام في الاستاد، واقتحام أرضية الملعب، وإلقاء المقذوفات، وإشعال الألعاب النارية، واستخدم أشعة الليزر، واستخدام وسائل مختلفة لنقل رسائل لا تناسب الأحداث الرياضية، ورفع لافتة مسيئة."

وجرى استهداف النجم محمد صلاح خلال المباراة بلافتات مسيئة كما جرى استهدافه بشكل كبير بأشعة الليزر من المدرجات خاصة خلال ضربات الجزاء الترجيحية.

وأضاف الفيفا أنه تم توقيع عقوبة مالية علي المنتخب المصري بقيمة ستة ألاف فرنك سويسري بسبب سوء السلوك، وتغريم المنتخب الجزائري ثلاثة ألاف فرنك بسبب مخالفات النظام والأمن في المباريات خلال مواجهته مع الكاميرون.

كذلك جرى تغريم نيجيريا 150 ألف فرنك سويسري بسبب مخالفات منها اقتحام أرضية الملعب وإلقاء المقذوفات من المدرجات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الغاني 1 / 1 في 29 مارس، والتي أسفرت عن فشل المنتخب النيجيري في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 .

بينما جرى تغريم الكونغو الديمقراطية 120 ألف فرنك سويسري بسبب مخالفات خلال المباراة أمام المنتخب المغربي في 25 مارس من بينها :"الفشل في تنظيم المباراة بشكل مناسب".

وكانت منتخبات تشيلي وكولومبيا والسلفادور والهندوراس من بين المنتخبات الأخرى التي عوقبت بغرامات مالية وحظر، على الأقل جزئي، على حضور الجماهير، من قبل الفيفا بسبب مخالفات مختلفة خلال التصفيات.