كوريا الجنوبية: إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق

بدأت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في تنفيذ قرار إلغاء إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق، على خلفية انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب مرور 566 يوما من فرض ارتداء الكمامة.

وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" - أن ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق أصبح غير إلزامي باستثناء بعض الحالات الخاصة بدءا من اليوم.

وكان ارتداء الكمامة إلزاميا في الأماكن المغلقة دون استثناء، وفي الهواء الطلق باستثناء حالة يتم الحفاظ فيها على مترين بين الأشخاص، منذ أواخر عام 2020.

لكنها قررت الحفاظ على فرض ارتداء الكمامة عند حضور التجمعات المكونة من 50 شخصا أو أكثر أو استخدام مرافق متعددة الاستخدامات.

كما يتم الحفاظ على فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وبالتالي فإن ارتداء الكمامة مطلوب في وسائل النقل مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات والسفن والطائرات والمركبات الأخرى، والمباني، ويتم فرض غرامة في حال انتهاكه.