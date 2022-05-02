أوكرانيا: قتلى وجرحى جراء هجمات روسية في خاركيف ودونتيسك

أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون اليوم الاثنين، في منطقتي خاركيف ودونتيسك اللتين تشهدان معارك.

وتشن روسيا هجمات منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي على أوكرانيا.

ووفقا لرئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ماكسيم مارشينكو، سقطت وفيات وإصابات في هجوم صاروخي على أدويسا في المساء، وتضررت إحدى الكنائس.

وفي الصباح، تعرض الجسر فوق مصب نهر دنيستر قرب أوديسا لهجمات بالصواريخ للمرة الثالثة. كان قد تم بالفعل في الاسبوع الماضي مهاجمة الجسر على نهر دينستر، وتضرر جراء الهجوم. ويحتوى الجسر على طريق بري وخط للسكك الحديدية.

وفي حالة تدمير الجسر، لن يتسنى الوصول من قلب أوكرانيا إلى الجزء الجنوبي الغربي لمنطقة أوديسا، التي تتاخم دولتي رومانيا ومولدوفا، إلا من خلال مولدوفا.