أفاد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدي، بارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الثلاثاء عن السويدي قوله إن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة سجل نحو 31 مليونا و862 ألفا و635 مسافرا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20 مليونا و381 ألفا و324 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.

وأشار إلى أن الأرقام المسجلة خلال الربع الأول تؤكد حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران المدني بالدولة وقدرته على التعافي وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.

وتوقع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الجاري ، بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي والمتمثلة في حصول الدولة على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية.

وذكر أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية بلغت نحو 536 وجهة بما فيها الوجهات المشتركة، موضحا أن عدد الطائرات المدنية المسجلة للاستخدام الاحترافي (الحكومي والخاص) في الدولة يبلغ 894 طائرة في الوقت الحالي، فيما يبلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني نحو 21321 طائرة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بالإمارات يزيد عن تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة إلى 85 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، لافتا إلى أن قطاع الطيران في الدولة يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي.