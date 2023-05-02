الدولار يسجل أعلى سعر أمام الين الياباني في شهرين

ارتفع سعر الدولارمقابل الين الياباني، اليوم الثلاثاء، مدفوعا بزيادة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأسترالي.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهرين إلى حوالي 60ر137 ين في تداولات طوكيو، اليوم الثلاثاء، مدعوما، ضمن بين أمور أخرى، بزيادة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأسترالي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وفي الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، استقر الدولار عند 59ر137 إلى 60ر137 ين، مقابل 72ر136 ين في نفس الوقت أمس الاثنين.

وتراجع اليورو أمام الدولار عند 0985ر1 دولار، مقابل 1002ر1 إلى 1003ر1 دولار أمس الإثنين.

وارتفع اليورو أمام الين الياباني ليستقر عند 20ر151 إلي 21ر 151 ين، مقابل 48ر150 ين أمس الإثنين.