ميدو: الزمالك كان سيشارك في السوبر حتى مع إلغاء عقوبة كهربا

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وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لجماهير الزمالك، بعد اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في السوبر المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «أوجه رسالة لكل زملكاوي، لابد من أن تفخر بناديك، ومفيش حد يعرف يخلي نادي الزمالك يعرف يتخلى عن مبادئه»

وأضاف: «انهارده يوم لن ينساه التاريخ بالنسبة لنادي الزمالك، كل الناس في نادي الزمالك تجتمع على كلمة واحدة».

وواصل: «الزمالك كان منتظر من لجنة التظلمات إصدار أي قرار، حتى ولو بإلغاء عقوبة كهربا».

واختتم: «ولو كان هناك إلغاء لعقوبة كهربا بقرار من لجنة التظلمات كان الزمالك سيسافر، وهذه معلوماتي من داخل نادي الزمالك».