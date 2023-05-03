 ميدو: الزمالك كان سيشارك في السوبر حتى مع إلغاء عقوبة كهربا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مايو 2023 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

ميدو: الزمالك كان سيشارك في السوبر حتى مع إلغاء عقوبة كهربا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:52 م

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لجماهير الزمالك، بعد اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في السوبر المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «أوجه رسالة لكل زملكاوي، لابد من أن تفخر بناديك، ومفيش حد يعرف يخلي نادي الزمالك يعرف يتخلى عن مبادئه»

وأضاف: «انهارده يوم لن ينساه التاريخ بالنسبة لنادي الزمالك، كل الناس في نادي الزمالك تجتمع على كلمة واحدة».

وواصل: «الزمالك كان منتظر من لجنة التظلمات إصدار أي قرار، حتى ولو بإلغاء عقوبة كهربا».

واختتم: «ولو كان هناك إلغاء لعقوبة كهربا بقرار من لجنة التظلمات كان الزمالك سيسافر، وهذه معلوماتي من داخل نادي الزمالك».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك