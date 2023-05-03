ميدو: الزمالك كان سيشارك في السوبر حتى مع إلغاء عقوبة كهربا

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لجماهير الزمالك، بعد اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في السوبر المصري.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «أوجه رسالة لكل زملكاوي، لابد من أن تفخر بناديك، ومفيش حد يعرف يخلي نادي الزمالك يعرف يتخلى عن مبادئه»
وأضاف: «انهارده يوم لن ينساه التاريخ بالنسبة لنادي الزمالك، كل الناس في نادي الزمالك تجتمع على كلمة واحدة».
وواصل: «الزمالك كان منتظر من لجنة التظلمات إصدار أي قرار، حتى ولو بإلغاء عقوبة كهربا».
واختتم: «ولو كان هناك إلغاء لعقوبة كهربا بقرار من لجنة التظلمات كان الزمالك سيسافر، وهذه معلوماتي من داخل نادي الزمالك».