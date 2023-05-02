الشرطة الإندونيسية: مظاهرات عيد العمال جرت بطريقة سلسة ومواتية على مستوى البلاد

قال رئيس الشرطة الإندونيسية ليستيو سيجيت برابوو، إن مظاهرات اليوم العالمي لعيد العمال، والتي تمت في 116 مكانا على مستوى البلاد، جرت بطريقة سلسة ومواتية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية، اليوم الثلاثاء.

كما أثنى رئيس الشرطة، على العمال لنقلهم مطالبهم بصورة سلمية، وعلى أفراد الشرطة لدورهم في تحقيق مظاهرات آمنة ومنظمة.

وقال برابوو في البيان: "استمروا في كفاحكم من أجل مصالح العمال، ونظموا (أفعالكم) بصورة منظمة وسلمية".

وأشار إلى أن الظروف الآمنة والسلمية ستكون مواتية للاستثمارات التي من الممكن أن تساعد في زيادة التنمية الاقتصادية بإندونيسيا.