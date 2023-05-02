سلوفاكيا تؤكد اكتشاف مبيد حشري في قمح أوكراني

أعلن وزير الزراعة السلوفاكي صامويل فلكان في براتيسلافا اليوم الثلاثاء، أن اختبارات الفحص والمراقبة في كوبنهاجن أكدت أن القمح القادم من أوكرانيا والذي تم فحصه لأول مرة في سلوفاكيا يحتوي على مبيدات حشرية ضارة.

وكان الحظر على بيع القمح الأوكرني المخالف للمواصفات الذي فرضته السلطات الزراعية السلوفاكية في أبريل، قد أثار جدلا سياسيا.

وتعد سلوفاكيا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي ترغب في فرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية لأنها تراها تشكل تهديدا لمزارعيها، وتعتبر أن الحبوب الأوكرانية الرخيصة تتسبب في تشويه السوق.

وفي 13 أبريل، أعلن فلكان أن أحد مطاحن الحبوب فى سلوفاكيا اكتشف مستويات مرتفعة من المبيدات الحشرية المحظورة في الاتحاد الأوروبي في شحنة مكونة من 1500 طن من القمح الأوكراني.

ونتيجة لذلك، حظرت الوزارة معالجة وبيع القمح الأوكراني حتى إشعار آخر وأبلغت الاتحاد الأوروبي والسلطات الأوكرانية المسؤولة عن سلامة الغذاء.