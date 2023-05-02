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ارتفاع عدد السائحين الأجانب في إندونيسيا بنسبة 470% خلال مارس الماضي

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:03 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد السائحين الأجانب الذين وصلوا إلى إندونيسيا خلال مارس الماضي بنسبة 470.37% سنويا إلى 809.60 ألف سائح.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد السائحين سجل خلال مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 15.39% شهريا.

كان عدد السائحين خلال مارس من العام الماضي 142 ألف سائح، لكن العدد لم يصل خلال مارس الماضي إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في أوائل 2020.

في الوقت نفسه، وصل إجمالي عدد السائحين الذين وصلوا إلى إندونيسيا خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.25 مليون سائح، مقابل 369.18 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، زاد عدد ركاب رحلات الطيران المحلية خلال مارس الماضي بنسبة 23.41% سنويا، في حين زاد عدد الرحلات الدولية بنسبة 518.54% سنويا.


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