مصطفى الفقي: الوضع في السودان مأساوي للغاية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر والسودان ترتبطان بالعديد من الروابط التاريخية والثقافية والسياسية، منوهًا أن الإنجليز دقوا إسفينًا بين الجانبين، أدى لامتلاك البعض موقفًا حساسًا من الجانب الآخر.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن رئيس حزب الأمة السوداني الأسبق الصادق المهدي، كان له موقف حساس من مصر، تغير عندما عاش في القاهرة واشترى شقة بمدينة نصر.



ونوه أن الوضع في السودان «مأساوي تمامًا»، مضيفًا: «لو الشعب انقسم فالجيش الموحد يجمع الشتات، لكن التمرد داخل الجيش السوداني، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى قسمة الشعب وضحايا وكوارث إنسانية».



ولفت المفكر السياسي، إلى أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المسئول رسميًا عن المكاتبات والاتصالات بشأن الأزمة، مع الأطراف الأخرى.



وذكر أن «مرحلة إجراءات التسوية تتطلب بناء الثقة بين طرفي النزاع»، موضحًا أن «إجراءات وقف إطلاق النار والهدنة واحترامها، مسائل إجرائية بين الأطراف العسكرية».



وشدد على أهمية تقدم الجانب المدني لتحقيق التسوية السياسية في السودان، مضيفًا: «الجيش السوداني قديم وقوي، من الجيوش الكبيرة في إفريقيا ويحتل المركز الثالث بها، ولذلك احترام وحدته يجب أن يكون أمرًا ثابتًا في ذهن كل الأطراف».



ولفت إلى أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تصور أن قوات الدعم السريع ستحميه في مواجهة أي انقلاب عسكري وستكون الملاذ، لكنها انقلبت عليه مع الجيش، ثم بدأ الخلاف والأطماع.



وأوضح أن الأوضاع تشهد صعوبة في السودان، خاصة أن السياسيين هناك مستبعدون، ولا يستطيعون الدخول بين طرفي النزاع، مختتمًا: «هناك أولويات مرتبطة بوقف الدمار وعلاج الأوضاع القائمة ورفع الرعاية الصحية، كمية النازحين واللاجئين من العالم العربي والإسلامي أصبحت الأكبر في العالم، من يقبل ذلك؟».