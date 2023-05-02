ضبط 5 آلاف لتر سولار وتحرير 29 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بقنا

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار، وتمكنت من ضبط 5 آلاف لتر سولار و20 كرتونة مقرمشات ومنظفات مجهولة المصدر وتحرير 29 مخالفة متنوعة.

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، إنه تم عمل حملة مكبرة من قبل الرقابة التموينية ومباحث التموين استهدفت ضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار وأسفرت الحملة عن ضبط 5 آلاف لتر سولار قامت إحدى محطات الوقود بتجميعها لبيعها في السوق السوداء.

وذكر وكيل تموين قنا، أن الحملة تمكنت من ضبط عدد 12 كرتونة مقرمشات

وعدد 8 كراتين منظفات جميعهم مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد 10 علب سجائر تباع بأزيد من السعر، كما تم ضبط عدد 20 لفة سكر مجهول المصدر.

وأضاف السيد، أنه تم تحرير عدد 15محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر مشروع جمعيتي مغلق، وتم تحرير 29 مخالفة متنوعة.