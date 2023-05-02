نجاد البرعي: لا أؤمن بوجود الغزو الثقافي وما يحدث «توجيه عبر اللجان الإلكترونية»

قال نجاد البرعي المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قصور الثقافة أو مواقع الإنترنت كلها مصادر للثقافة، لكن العامل المشترك بينها والذي لا بد أن يكون موجودا هو "الحرية".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لا أؤمن بما يسمى الغزو الثقافي، فمعنى الغزو الثقافي أن تكون متلقيا فقط، وهذا غير صحيح.

وتابع أن ما يحدث الآن ليس غزوا بل توجيها عبر اللجان الإلكترونية، ومواجهته تكون بتبادل الأفكار، ووجود حرية أكثر في الاطلاع على كل الأفكار وتقديم الطرح الخاص، بخاصة بعد سن 16 عاما، وهو سن الانفتاح على العالم، ولا بد أن نؤثر في العالم كما يؤثر فينا.

وذكر أن الحوار الوطني لن يمتد إلى ما لا نهاية، فسوف يتوقف ويتغير شكله ويتوسع، ويمكن اعتباره "حوارا تجريبيا" سيخرج بعده عشرات الحوارات، وهناك في الحوار جلسات استماع لأصحاب المصلحة في كل قضية، فالمطلوب أن يذهب أصحاب المصلحة من المواطنين وهم مستعدين بالمقترحات والحلول.