هيومن رايتس ووتش: قيرغيزستان وطاجيكستان ارتكبتا جرائم حرب في سبتمبر الماضي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن قوات من قيرغيزستان وطاجيكستان ارتكبت جرائم حرب واضحة في هجمات على المدنيين خلال النزاع العسكري الحدودي بين الجانبين في سبتمبر 2022.

ويوثق التقرير، الصادر في 69 صفحة، تحت عنوان "عندما تحركنا، أطلقوا النار"، انتهاكات قوانين الحرب في النزاع الحدودي بين قيرغيزستان وطاجيكستان في سبتمبر 2022، القتال الذي استمر أربعة أيام في عام 2022، في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2022، بحسب موقع المنظمة على الإنترنت.

ووفقا لتقرير المنظمة، أطلقت القوات القيرغيزية النار على سيارات الإسعاف وسيارات تقل مدنيين، وقتلت، في حادث واحد، 10 مدنيين على الأقل في هجوم بالقنابل الموجهة بالليزر على ميدان بالبلدة.

وأطلقت القوات الطاجيكية النار على سيارات تقل مدنيين، وقتلت بشكل غير قانوني ثمانية مدنيين، على الأقل، في ظروف مختلفة، وسمحت بنهب وحرق ممتلكات خاصة على نطاق واسع في قرى قيرغيزستان، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إن قوات الجانبين قتلت وأصابت مدنيين في جرائم حرب واضحة خلال نزاعهما الحدودي .

وأضاف التقرير أن عائلات الضحايا تستحق العدالة والتعويضات من أجل تمهيد الطريق لحل يحترم الحقوق لهذا النزاع المستمر.

وقال التقرير إنه يتعين على البلدين التحقيق على وجه السرعة في الانتهاكات التي ارتكبتها قواتهما، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير التعويضات، ويجب على الشركاء الدوليين تقديم الدعم في هذا الإطار.

وقال جان بابتيست جالوبين، كبير باحثي الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش إن "المدنيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية المتنازع عليها في قيرغيزستان وطاجيكستان دفعوا ثمنا باهظا لقسوة سلوك القوات القيرغيزية والطاجيكية خلال القتال في سبتمبر الماضي".

وأضاف جالوبين أن "عائلات الضحايا تستحق العدالة والتعويضات لتمهيد الطريق لحل يحترم حقوقهم لهذا النزاع المستمر".