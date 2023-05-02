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بوتين يصدر تعليمات لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 3:55 م

 

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات باتخاذ الإجراءات الضرورية لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ممر النقل الدولي المزمع إنشاؤه بين الشمال والجنوب.

وذكر الكرملين- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات إلى الحكومة والاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لاتخاذ تدابير جذب رؤوس الأموال من المستثمرين لبناء المرافق الخاصة بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وأشار الكرملين إلى أن التعليمات تتضمن أن تقوم الحكومة الروسية مع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال باتخاذ كل التدابير؛ لجذب رؤوس الأموال من مستثمري القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع تشييد المرافق الفردية الخاصة بممر النقل الدولي الشمال- الجنوب.


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