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ميدو: الزمالك اتخذ قرارًا تاريخيًا لحفظ كرامة النادي وجماهيره

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:49 م

أثنى أحمد حسام ميدو بقرار مجلس إدارة الزمالك، بعدم المشاركة في لقاء السوبر المصري ضد الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «أزمة السوبر تمس سمعة الكرة المصرية، وبيان لجنة التظلمات وضع جميع الأطراف في أزمة».

وأضاف: «اليوم كان هناك محاولات لحل الأزمة، لكن نادي الزمالك يشعر بالظلم الكبير، فبكل بساطة نفس اللجنة التي رفضت إيقاف تنفيذ عقوبة لاعبين سابقين وحاليين داخل نادي الزمالك لحين النظر في الاستئناف هي نفس اللجنة التي أوقفت قرار إيقاف كهربا لحين البت في التظلم وهذا الأمر يوضح لك هل هناك عدالة أم لا، والعدالة تكمن في اتخاذ قرارات متشابهة في نفس المواقف».

واختتم: «اليوم لن ينساه التاريخ في نادي الزمالك، اليوم نادي الزمالك اتخذ قرارا يحفظ قيمه ومبادئه لـ 100 عام قادم، ونادي الزمالك مُدعم في قراره بجماهيره وأبنائه».


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