 القبض على متهم بسرقة 6 كشافات إنارة و12 لوح صاج بمنشأة ناصر - بوابة الشروق
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القبض على متهم بسرقة 6 كشافات إنارة و12 لوح صاج بمنشأة ناصر

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 2:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 2:50 م

 

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بمنشأة ناصر.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 6 كشافات إنارة و12 لوح صاج من داخل مخزن الخردة "ملكه" بدائرة القسم.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وضُبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم، ملك أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.


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