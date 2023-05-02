عاش كثيرا من حياته يحارب الاحتلال الإسرائيلي واعتقالاته المتكررة بالإضراب عن الطعام، بل وعن الكلام، فهو الشهيد الفلسطيني القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، الذي يعود له الفضل في رواج فكرة الإضرابات الفردية الطويلة عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث رحل وبقيت سيرته حافزا للأسرى الفلسطينيين الذين يقارعون قمع الاحتلال ببطون خاوية.

وتستعرض "الشروق" مسيرة الشهيد خضر عدنان، التي تنوعت محطاتها بين ١٦ عملية اعتقال، و٦ إضرابات عن الطعام، وإضرابين عن الكلام.

ولد الشهيد خضر عدنان عام ١٩٧٨ بمدينة عرابة قضاء جنين بالضفة الغربية، ونشأ وتعلم بمسقط رأسه حتى التحق بجامعة بيرزيت كلية الاقتصاد، فأتم دراسته عام ٢٠٠١، وبدأ رسالة الماجيستير بنفس المجال.

بدأ الشهيد مسيرته السياسية خلال الفترة الجامعية ملتحقا بحركة الجهاد الفلسطينية، ووقع أول اعتقال لعدنان على يد السلطة الفلسطينية؛ بسبب تحريضه على رشق رئيس الوزراء الفرنسي بالحجارة، ودامت فترة الاعتقال ١٠ أيام، وخاض خلالها عدنان أول إضراب عن الطعام.

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي عدنان مرتين خلال دراسته الجامعية، أولهما ٤ أشهر، والثانية عام كامل، وذلك ضمن سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال بحبس النشطاء الفلسطينيين دون تهم مثبتة.

شارك عدنان في ثاني إضراباته عن الطعام، ولكن بشكل جماعي مع عدة أسرى بسجون الاحتلال عام ٢٠٠٤، ليدوم الإضراب ٢٥ يوما تم على إثره نقل الأسرى لسجن أقل تشديدا بالإجراءات.

يعد الاعتقال الأشهر لعدنان الذي تم نهاية عام ٢٠١١ على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك نتيجة امتناعه عن المثول للقاء ضباط المخابرات الإسرائيلية، ليتم القبض عليه وتعرضه للتعذيب اللفظي والبدني على مدار أسبوع.

قام عدنان بعد يومين من اعتقاله ببدء إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على سبب اعتقاله، واستمر الإضراب ٦٥ يوما.

اعتبر الإضراب المذكور في حينها أطول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، وتميز بكونه فردي، إذ لم يشارك السجناء، عدنان، الذي كان مودعا في الحبس الانفرادي.

أذعنت السلطات الإسرائيلية للإضراب المذكور، وتم الإفراج عن عدنان واعتقاله بعد الإفراج بيومين لمدة ساعات، بتهمة زيارة القدس الغربية قبل الإفراج مجددا عنه.

تم اعتقال عدنان مجددا صيف عام ٢٠١٤؛ لتضامنه مع المقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكرر الإضراب عن الطعام لـ٥٤ يوما؛ ليتم الإفراج عنه لاحقا.

تم اعتقال عدنان مجددا وقام بالإضراب عن الطعام عام ٢٠١٨ لمدة ٥٨ يوما، ثم أضرب مجددا عن الطعام عام ٢٠٢١ أثناء إقامته بالاعتقال وذلك لمدة ٢٥ يوما.

وقع أحدث اعتقال لعدنان في فبراير الماضي بأحد قرارات الاعتقال الإداري التي عاش عدنان حياته محاربا لها، فشن إضرابه الأخير عن الطعام الذي استمر ٨٦ يوما حتى وافته المنية بسجن الرملة.

وصرح عدنان، خلال أحد إضراباته السابقة عن الطعام، بأنه سيواجه بإضرابه عن الطعام سواء تضامن أحد معه أو لم يتضامن، سواء غطى الإعلام نضاله أو لم يغطه أحد.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب إضراب عدنان الشهير عام ٢٠١١، قام عدد من الأسرى الفلسطينيين باتباع نفس النهج من الإضرابات الفردية، فأصبح قدوة يتبعه العديد من الأسرى من بعده.