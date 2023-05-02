الخارجية السودانية: ميليشيا الدعم السريع تنتهك حقوق الإنسان

قال عبدالرحمن خليل، متحدث وزارة الخارجية السودانية، إنَّ الوضع الحالي في بلاده يشهد مناوشات بسبب عدم التزام ميليشيا الدعم السريع بـ"الهدنة السادسة"، التي وافقت عليها القوات المسلَّحة لمدة 72 ساعة، مضيفًا أن الميليشيا تنتهك حقوق الإنسان وتحول المستشفيات إلى مقرات عسكرية.

وأوضح "خليل"، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ القوات المسلحة السودانية تتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير كل المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين، ولفت إلى أنَّ السلاح لن ينه أزمة السودان ولا بديل عن التفاوض.

وذكر متحدث الخارجية السودانية، أنَّ الدمار الذي خلفته ممارسات المتمردين أفرز وضعًا إنسانيًا مأسويًا، ولعل أحد الأسباب التي تمنع إصدار الدول بيانات تدين الميليشيا، هي الاطمئنان بشكل كامل بشأن إجلاء رعايهم، وطالب المجتمع الدولي إدانة الانتهاكات الإنسانية الصارخة التي ترتكبها الميليشيا.

وعلى صعيد التعاون مع البعثات الدبلوماسية، أكد "خليل" أنَّ الحكومة السودانية والقوات المسلحة تواصلان توفير جميع الاحتياجات المناسبة وتتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي والمنظمات الدولية خصوصًا أن ميليشيا الدعم السريع تستولي على جميع المساعدات المقدمة والأدوات الطبية.