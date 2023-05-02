ضبط 25 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز والمحلات التجارية بأبوقرقاص في المنيا

شنت إدارة التموين بأبو قرقاص في المنيا، حملة تموينية، تحت إشراف تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، على المخابز البلدية لضبط جميع المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا، شملت نقص وزن ومواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل، وعدم الإعلان عن أسعار بالمحلات التجارية، وتم التحفظ على 20 كرتونة مكرونة و20 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو جراما.

وشدد رئيس المركز، على استمرار الحملات التموينية على المخابز والمحلات التجارية؛ لضبط جميع المخالفات التمونية؛ للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.