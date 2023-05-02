تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالوادي الجديد

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أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس؛ وذلك للاطمئنان على الجاهزية والاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من مديري الإدارات النوعية وموجهي العموم للأنشطة التربوية المختلفة؛ بهدف تضافر جميع الجهود لتحقيق الانضباط خلال سير الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأشار عبدالعزيز، إلى المتابعة الدقيقة بالمدارس لأعمال الصيانة البسيطة وإجراءات الأمن والسلامة مع الاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات اللازمة للامتحانات.