حكومة ماكرون تريد شن حملة قمع ضد متظاهرين يلجأون للعنف

دعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى شن حملة قمع ضد المتظاهرين الذين يلجأون إلى العنف، وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه النقابات العمالية بمواصلة حملتها ضد إصلاحاته الخاصة بالمعاشات التقاعدية في اليوم الرابع عشر من المظاهرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قوله، إنه تم اعتقال ما مجموعه 540 شخصا في البلاد أمس الإثنين، وذلك في الوقت الذي عكرت فيه اشتباكات الشوارع أجواء مسيرات ضد إصلاح نظام التقاعد التي شهدت أكبر إقبال خلال عيد العمال منذ أكثر من عقدين.

ووفقا لبلومبرج فقد شهدت العطلة، المخصصة عادة لمسيرات من أجل حقوق العمال، اعتقال 305 أشخاص في باريس وإصابة 406 من ضباط الشرطة، معظمهم في العاصمة.

وقال دارمانان لقناة "بي إف إم" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، "يجب أن ينتهي هذا العنف".

ودعا إلى سن قانون يحظر مشاركة أي شخص تعتبره السلطات أنه يشكل تهديدا للنظام العام في أي مظاهرة.