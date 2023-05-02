قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال «SOS» بمدينة نصر، مشيرة إلى عدم تلقيها رد بشأنه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنها فوجئت بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للأسر الكافلة للأطفال الموجودين في الدار، يشكون من تعرض الأطفال للإخلاء، وتوزيعهم على ملاجئ على مستوى القاهرة والجمهورية.

وأشارت إلى أن «الموضوع صادم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وخاصة مع نهاية العام الدراسي وخوض بعض الأطفال لامتحانات في هذا التوقيت».

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القرية تعمل بنظام الأسرة البديلة، معقبة: «كل 5 إلى 7 أطفال يعيشون داخل منزل مع أم بديلة بصورة شبه طبيعية، حتى يخرجوا مواطنين أسوياء وهو ما تسعى له الدولة».

واستنكرت الإخلال بهذا النظام المعمول به في الدار، ومحاولة التفرقة بين الأطفال الأيتام والأمهات البديلة، منوهة أنها ترفض التوقيت الذي أعلن فيه الإخلاء، وعدم اتخاذ إجراءات واضحة بشأن المسألة.

وشددت على أهمية انتقال الأطفال بالأم البديلة حتى لا تدمر نفسيتهم، مختتمة: «نرغب في نشأة مواطنين أسوياء يخرجون للمجتمع وليس قنابل موقوتة».

وتقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال «SOS» بمدينة نصر.