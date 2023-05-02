رئيس جامعة بني سويف: لدينا 8 كليات ومعاهد فريدة من نوعها بالشرق الأوسط تؤهل خريجيها لسوق العمل

إضافة 50 سرير رعاية مركزة بالمستشفى الجامعى وافتتاح مستشفى شرق النيل لحل أزمة عدد الأسرة قريبا

3 مليارات جنيه تكلفة إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية.. وتعيين أوائل الخريجين أسوة بالجامعات الحكومية

إنشاء مبنيين جديدين قريبا لعلاج نقص الأماكن بالمدينة الجامعية.. و6 ملايين جنيه حجم الدعم المخصص للكتاب الجامعى العام الماضى



قال رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور منصور حسن، إن الجامعة تضم 8 كليات ومعاهد فريدة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط تؤهل طلابها لسوق العمل المحلية والعالمية على أعلى مستوى، مشيرا فى الوقت ذاته، إلى قرب انتهاء أزمة نقص الأماكن بالمدينة الجامعية للطلاب بعد اكتمال إنشاء مبنيين جديدين بالمدينة.



وكشف رئيس الجامعة فى حوار مع «الشروق»، عن استعداد الجامعة لإضافة 50 سرير رعاية مركزة بمستشفى بنى سويف الجامعى لسد العجز فى عدد الأسرة، إضافة لإنشاء المستشفى الجامعى شرق النيل بطاقة استيعابية 700 سرير ستساهم فى حل الأزمة قريبا.



وإلى نص الحوار..



* بداية حدثنا عن جهود تطوير التعليم والأبحاث بالجامعة ووضعها فى التصنيف العالمى؟

ــ عندما توليت رئاسة جامعة بنى سويف فى 2018 كانت الجامعة خارج أى تصنيف عالمى، وبعد 5 سنوات أصبحت ضمن تصنيفات «كيو إس، وشنغهاى، والتايمز، والويب ماتركس، والتنمية المستدامة، وأصبح ترتيبها رقم 967 من نحو 3 آلاف جامعة عالمية.

وخلال تلك الفترة أنشأنا وحدة متخصصة للتصنيف العالمى، واستحدثنا موقعا إلكترونيا لوضع بيانات الجامعة عليه وتزويده بالأبحاث، وقدمنا دعما ماديا للباحثين بنحو مليونى جنيه سنويا، وتوقيع بروتوكولات تعاون وشراكات مع جامعات محلية وإقليمة وعالمية لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين على الرسائل البحثية.

كما تم الترويج للكليات والمعاهد الثمانية الجديدة بالجامعة وهى كليات فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ما يعطى للجامعة ثقلها وتمكينها من المشاركة فى جميع الفاعليات العالمية التى تخص التعليم العالى.



* وما طبيعة الدراسة بهذه الكليات والمعاهد؟

ــ على سبيل المثال: كليات علوم الأرض، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ومعاهد النباتات الطبية والعطرية، وأبحاث وتطبيقات الليزر، وعلوم المسنين، ودراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



* كيف تعمل الجامعة فى ملف ربط الخريجين بسوق العمل؟

ــ استحدثنا 74 برنامجا للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل المحلية والإقليمية، وفى هذا الإطار أود الإشارة إلى معهد النباتات الطبية والعطرية بالجامعة الفريد من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، الذى جاءت فكرة إنشائه من كون بنى سويف ضمن أوائل المحافظات فى زراعة وتصدير المواد الخام للنباتات الطبية والعطرية، حيث تم تجهيز المعهد بأحدث الأجهزة بلغت تكلفتها 70 مليون جنيه.



* كيف تواجه الجامعة إشكالية عدم توافر أماكن كافية للطلاب بالمدينة الجامعية؟

ــ بالفعل لدينا مشكلة فى تسكين الطلبة بالمدينة الجامعية، ونعمل على حل هذه المشكلة بداية كل عام دراسى قدر الإمكان، إذ إن المدينة تسع نحو 6 آلاف طالب، بينما يبلغ عدد الطلاب 100 ألف طالبة وطالبة بجميع الكليات والمعاهد بالجامعة، ويتم تسكين من لهم الأولوية من المحافظات البعيدة، وهناك خطة لإنشاء مبنيين إضافيين بالمدينة أحدهما يستوعب ألفى طالب، ومبنى آخر متميز للوافدين لحل المشكلة.



* ما حجم الدعم المقدم للكتاب الجامعى والأنشطة الطلابية والرعاية الصحية بالجامعة؟

ــ لم تنتهِ الجامعة حتى الآن من حصر ميزانية دعم الكتاب الجامعى هذا العام، لكن العام الماضى بلغ الدعم 6 ملايين جنيه، وسيزيد المبلغ هذا العام لدعم المصروفات والكتاب الجامعى، أما الأنشطة الطلابية فلها ميزانية خاصة.

وبشأن الرعاية الصحية للطلبة، تكلفت الجامعة مبلغا ماليا كبيرا جدا لأن الجامعة ملتزمة بعلاج جميع الطلبة المرضى وكانت اللائحة تنص على تحمل الجامعة 25% من العلاج، لكن الآن الجامعة تتكفل مصاريف العمليات والعلاج بنسبة 100% من قيمتهما، فلا نستطيع تحديد مبلغ معين للرعاية الصحية للطلبة.



* متى ستوفر الجامعة معامل كلية الزراعة ومزرعة لتدريب الطلاب؟

ــ هناك بروتوكول تعاون مع مركز سدس للبحوث الزراعية يلبى احتياجات الطلبة من تدريب على جميع الزراعات، كما أنه تم تخصيص 150 فدانا لإقامة مزرعة عليها لكلية زراعة، لكن ليس جميعها صالحا للزراعة فجزء منها زراعى وآخر تدريبى.

كما حصلت الجامعة على 200 فدان بالوادى الجديد خاصة بكلية الزراعة جامعة بنى سويف لتدريب طلبة الكلية بها.



* هل سيتم تعيين أوائل الخريجين بالجامعة الأهلية؟

ــ الجامعة الاهلية لها قانون خاص بها وسيتم تعيين أوائل الخرجين معيدين بجميع كلياتها وهى قائمة على برامج بينية وستتعامل معاملة البرامج فى الجامعات الحكومية، واللائحة الخاصة بالجامعة الأهلية أكثر مرونة من الجامعة الحكومية فى تعيين أوائل الخرجين ولكن الفترة الأولى تعتمد على الانتداب من الجامعات الحكومية لحين تخريج دفعات.



* كم تكلف إنشاء الجامعات الأهلية؟

ــ بلغت تكلفة إنشاء 12 جامعة أهلية 31 مليار جنيه، حصلت منها جامعة بنى سويف الأهلية على 3 مليارات، حيث تم إنشاء 11 مبنى إلى الآن وتبقى بعض الانشاءات التى قاربت على الانتهاء، كما بدأت الدراسة هذا العام فى 10 كليات بالجامعة بأكثر من 15 برنامجا تنافس البرامج التعليمية محليا ودوليا، واستقبلت هذا العام ما يقارب 3 آلاف طالب فى جامعة بنى سويف الأهلية.



* وماذا عن الدور المجتمعى للجامعة؟

ــ هناك تنسيق كامل بين الجامعة ومحافظة بنى سويف للمشاركة فى تنظيم القوافل الطبية والاستشارات القانونية والهندسية والأسرية من حيث تقديم الرأى الأكاديمى من جميع مشاكل المحافظة التى تخص المياه والصناعة ومخلفاتهم وتدريب الطلاب والموظفين وعمل ورش عمل وندوات ودورات تثقيفية وتوعوية والتنمية المستدامة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».



* يعانى مستشفى بنى سويف الجامعى من نقص فى عدد أسرة العناية المركزة.. ما جهودكم لسد هذا العجز؟

ــ مشكلة عدد أسرة العناية هى مشكلة عامة بمستشفيات المحافظة، والمستشفى الجامعى واحد منها، وهذا نتيجة الضغط الكبير عليه لأنه يعالج معظم حالات المحافظة التى وصل عدد سكانها 4 ملايين نسمة، إضافة إلى خدمة سكان جنوب الجيزة وشمال المنيا والفيوم وهذا ضغط كبير جدا على المستشفى.

لكن خلال الفترة المقبلة سيتم إضافة 50 سرير رعاية مركزة بالمستشفى الجامعة، إضافة لافتتاح مستشفى شرق النيل، ما سيساعد نسبيا فى حل الأزمة.



* ماذا عن مستشفى شرق النيل؟

ــ يجرى حاليا إنشاء المستشفى الجامعى بشرق النيل على 3 مراحل المرحلة الأولى من 650 إلى 700 سرير رعاية، وكان من المفترض الانتهاء منها لكن تأثرت بأزمة جائحة فيروس كورونا، وسيتم الانتهاء منها مطلع العام المقبل.