محافظ جنوب سيناء ونائب وزير السياحة يتفقدان الجناح المصري بمعرض سوق السفر العربي بدبي

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، و الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة في معرض سوق السفر العربي بدبي 2023، يرافقه عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ، حيث يشهد المعرض مشاركة مصرية مشرفة من غرفة الشركات السياحية والفنادق السياحية وعدد من المستثمرين المصريين.



وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.



جديرا بالذكر أن المعرض يشهد هذا العام إطلاق جائزة "أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023"، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023.