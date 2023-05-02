مدرب جودو في أذربيجان يقتل تلميذه بسبب تدريب شديد القسوة (فيديو)

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شهدت أذربيجان حادثة وُصفت بالمؤسفة، عندما ضرب مدرب جودو وسامبو، يُدعى محمد خليلوف، تلميذه فريد بكاروف البالغ سبع سنوات حتى الموت، وذلك في مدرسة سومجايت الرياضية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، خليلوف وهو يضرب الطفل الرياضي وينتزعه من شعره ويركله ويقلبه رأسا على عقب ويهزه.

أصيب الطفل بكسر في العنق بسبب الحركة الخطيرة التي وضع بها رأسه تحت جسده ونقل إلى مستشفى للأطفال حيث فارق الحياة.

وتم رفع دعوى جنائية ضد المدرب خليلوف بموجب مادة القانون الجنائي الأذربيجاني الإلحاق المتعمد بإيذاء جسدي خطير أدى إلى وفاة الضحية بسبب الإهمال.

يذكر أن خليلوف البالغ 29 عاما فاز بميدالية برونزية في رياضة السامبو بدورة الألعاب الأوروبية التي أقيمت في مينسك عام 2019، كما أظهر نتائج عالية في المسابقات المحلية والدولية الأخرى.