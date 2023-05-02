رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني ليس مباراة لإثبات وجهة نظر طرف بعينه

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني بدأ منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إليه العام الماضي، مشيدًا بدور الإعلام في التأكيد أن الحوار وطني وليس نخبويًا.



وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مساء الثلاثاء، أن «جزءًا من الإعلام مثل برنامج (كلام في السياسة) اشتبك فورا واستضاف خبراء مختلفين، وجرى التوصل بأن الحوار وطني وليس نخبويًا، كما أنه ليس مباراة لإثبات وجهة نظر البعض في مواجهة الآخر، ولكن التوافق مع أجل الوطن في القضايا المطروحة».



وأشار إلى أن «الأمر غير المسبوق في تاريخ الحوار الوطني في مصر، بأن يكون الحوار مفتوحا في كل الموضوعات، وشراكة كل مكونات المجتمع فيه»، مضيفًا: «البعض استصعب هذا الأمر في البداية من شركاء الحوار، والبعض رأى الخوض في المحور السياسي وبالتالي سيتم الحسم في باقي المحاور».



ولفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون موارد، كما لا يمكن الحديث عن حرية انتخابات مع الفقر، أو الحديث عن حقوق المرأة والمواطنة في ظل بطالة كبيرة، وبالتالي تأتي أهمية المحور الاقتصادي.



وفي الثانية من ظهر الأربعاء، تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في أرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.