الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطوّر طريق المسيال لخدمة المشاة إلى المسجد الحرام

بدأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، في أعمال مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة طريق المسيال بمكة المكرمة، وذلك بتنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية بهدف تعزيز أعمال السلامة وتحديث شبكة الطرق وتهيئتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير طريق المسيال خلال شهر، مشيرة إلى أن شارع المسيال يُعد شريانا رئيسيا يربط العديد من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق الهامة والحيوية لكونه يؤدي إلى المسجد الحرام، وسوف يقدم المشروع عند انتهاءه خدمة كبيرة للزوار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين على مدار العام وخاصةً في مواسم الحج والعمرة، نظرا للكثافة الشديدة في تلك المواسم كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.

وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 6 آلاف متر مربع سيتم تغطيتها بالجرانيت الصناعي، وبلغ طول شارع المسيال الذي سيتم تنفيذه 171 مترا طوليا، كما سيتم تركيب العديد من الأشجار ووحدات وأعمدة الإنارة الذكية ومكبرات الصوت والإنارة الأرضية وغيرها من الديكورات التي ستضفي على المنطقة المزيد من المظاهر الجمالية والمصممة وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.