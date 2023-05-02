أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام سوسييداد في الليجا

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة ريال سوسييداد، اليوم الثلاثاء، على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

يتواجد ريال مدريد في وصافة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الرابع ولديه 58 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر.

خط الوسط: كروس، فالفيردي، تشاوميني، داني سيبايوس، دوتور، أريباس، نيكو باز.

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، رودريجو، ماريانو، ألفارو.