تحرير 8 محاضر للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بديرمواس في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية؛ لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك؛ حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات تموينية، جاءت ما بين "عدم نظافة، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.