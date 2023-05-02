كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تعديل قانون منح الجنسية، موضحا أنه يتم وضع اعتبارات الأمن القومي ومصلحة البلاد فوق أي اعتبار عند منح الجنسية لأي أجنبي.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، إنه لا يُسمح لأي مستثمر أجنبي بالحصول على الجنسية المصرية.



وأوضح المصري أن التقديم للأجانب يكون من خلال البوابة المصرية لمنح الجنسية، ويتم بحثه في الأجهزة المعنية.



ولفت إلى أن منح الجنسية للأجانب يكون وفقا لقواعد وضوابط تراعي الأمن القومي المصري، مطمئنا الشعب المصري بأن كل طلب يتم فحصه على حده بدقة وشفافية.



وأكد أنه كانت هناك محاولات منذ سنوات للحصول على الجنسية مقابل امتلاك الشخص أموالا طائلة من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل.



وذكر أن الحد الأدنى لقيمة الوديعة التي يجب على الشخص الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية المصرية إيداعها هي 500 ألف دولار، موضحا أن هذا شرط إلى جانب شروط أخرى.





