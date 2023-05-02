السائقون العموميون يقطعون الطريق في بيروت للمطالبة بالحفاظ على حقوقهم

قطع عدد من السائقين العموميين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الطريق في أماكن مختلفة في بيروت للمطالبة بالمحافظة على حقوقهم.

وقطع السائقون الطريق في ساحة الشهداء في وسط بيروت من خلال إيقاف سياراتهم وسط الطريق.

وفي منطقة الحمرا في بيروت، قطعت مجموعة أخرى من السائقين العموميين، الطريق المؤدي إلى الحمرا، بالطريقة عينها.

وانتقل السائقون العموميون،إلى أمام محطة شارل حلو، وأمام تمثال المغترب، وأوقفوا سياراتهم وسط الطريق وقطعوه في الاتجاهين، ما تسبب في اختناق حركة المرور.

وطالب المعتصمون بتحديد سعر موحد للنقل، ومنع غير المحقين من اللبنانيين والسوريين من مزاولة المهنة، ومنع التعديات، وتطبيق القانون، ومنع سيارات الأجرة الخصوصية من العمل، وإغلاق التطبيقات الخاصة بسيارة الأجرة والنقل.

وحدث توتر بين السائقين وعدد من المواطنين إثر محاولة بعض الموطنين المرور، بالرغم من إقفال الطريق أمام محطة شارل حلو وتمثال المغترب في بيروت، قبل أن يقوم الجيش اللبناني بفتحها.