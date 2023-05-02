استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنداء الإعلامية عزة مصطفى، بعلاج الطفل يوسف سامي، من محافظة الدقهلية، الذي يعاني من مرض الضرع.

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لطفل يدعى «يوسف سامي» يبلغ من العمر 10 سنوات من محافظة القليوبية، ويعاني من الإصابة بمرض الصرع، مما يسبب تشنجات قد تؤدي بحياته.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة العلاج الشهرية لحالة يوسف أكثر من 3 آلاف جنية في الشهر الواحد، وأسرته غير قادرة على توفير هذه المبلغ شهريا.

وفي سياق متصل، وأوضحت والدة يوسف، غير قادر على الذهاب إلى الحمام بمفردها، مطالبة بالجهات المعنية بضرورة توفير الجهاز الخاص لحماية ابنها من الإصابة بالصرع أو المضاعفات التي قد تؤدي بحياته، مشددة على ضرورة توفير الجهاز لعلاج ابنها لكي يعود لممارسة حياته مثل باقية أقرانه.

وقال والد يوسف، أن ابنه يعاني من مرض الصرع، ويحتاج إلى تركيب جهاز يحميه من التشنجات التي قد تؤدي بحياته، وسيساعد على الحفاظ على حياته.

ووجه والد يوسف الشكر إلى الرئيس السيسي بعد استجابته وتوفير العلاج والجهاز اللازم لعلاج ابنه، كما توجه بالشكر إلى الإعلامية عزة مصطفى وفريق عمل البرنامج لعرضهم حالة يوسف.