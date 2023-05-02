وصول أطول كابل بحري في العالم للسعودية لربط 33 دولة بخدمات الاتصالات والإنترنت

أعلنت شركتا سنتر 3 المملوكة لمجموعة الاتصالات السعودية "إس تي سي" و"ميتا" عن وصول أطول كابل بحري في العالم لموقعين من مواقع الإنزال الأربعة المخطط لها في المملكة، وهما مدينتا جدة وينبع (غرب).



وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء، أن "المشروع يأتي كجزءٍ من اتحاد الكابلات البحرية أفريقيا ليتوافق مع استراتيجية مجموعة "إس تي سي" في التوسع والنمو والمساهمة في أن تكون المملكة مركزا رقميا عالميا يربط قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا".



ويعدّ كابل أفريقيا 2 الذي يبلغ طوله أكثر من 45 ألف كيلومتر من أطول الكابلات البحرية والتي تم إنزالها في العالم ، وبنهاية المشروع في عام 2024 سيربط نظام الكابلات البحرية 33 دولة، كما سيوفر اتصالاً موثوقاً وخدمات الإنترنت عبر ثلاث قارات: أفريقيا وآسيا وأوروبا.



ومن المتوقع أن يصل كابل أفريقيا 2، بعد مديتني جدة وينبع، إلى مدينة ضبا (شمال) المملكة في وقت لاحق من هذا العام، كما سيصل إلى مدينة الخبر (شرق) في عام 2024.



وسيمكن كابل أفريقيا 2 البحري من رفع مستوى تبادل المعلومات وتطوير الأعمال الرقمية، مما يساعد في تعزيز المرحلة التالية من النمو في العديد من الاقتصادات، كما سيسهم الكابل بتعزيز النمو الاقتصادي، كما سيعمل كمحفز للتغيير في سوق النطاق العريض الذي يستفيد منه الأفراد والشركات.



ويمتد كابل أفريقيا على كامل منطقة الخليج العربي من خلال تمديدات كابل أفريقيا بيرلز 2 التي ستضيف عمليات إنزال في الكويت والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان والهند، جنبا إلى جنب مع الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية.



ويضم تحالف أفريقيا 2 يشمل كلاً من شركات سنتر 3 ميتا وتشاينا موبايل انترناشونال وإم تي إن جلوبا كونيكت وأورانج وإيجيبت تيلكوم وفودافون ودبليو أي أو سي سي.