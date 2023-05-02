قال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، إن جميع ولايات السودان مستقرة، والجيش يسيطر على الوضع بشكل كامل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة تفوق 50% من قدراتها العسكرية، مشيرا إلى هجمات مضادة سيشنها الجيش قريبا لتطهير العاصمة.

وتابع: «السودان به 19 ولاية، جميعها مستقرة الآن، وتحت سيطرة القوات المسلحة والدولة، بعض هذه الولايات لم تطلَق فيها طلقة واحدة»، كاشفا أن قوات الدعم السريع تسللت لمنازل ضباط في القوات المسلحة، واحتجزت عددا من الأسر.

وتسببت المعارك منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو إلى الخارج.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

واتفق طرفا الصراع، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عدة مرات، على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.