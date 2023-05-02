نقابة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا القتال من المدنيين إلى 447 وفاة و2255 إصابة

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 447 حالة وفاة بين المدنيين و2255 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة عن أن أمس الإثنين شهد سقوط ست حالات وفاة بين المدنيين، و78 حالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة.

ولفتت غلى أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية مازالت متوقفة في مدينة الجنينة حتى اللحظة، مشيرة إلى سقوط العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة التي وقعت منذ 20 أبريل الماضي.

وأوضحت أنها حصرت 99 وفاة، وأنها لم تستطع رصد عدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.