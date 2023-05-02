باهيا يحقق فوزه الأول في الدوري البرازيلي على حساب فاسكو دي جاما

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حقق فريق باهيا الفوز الأول له في الموسم الجديد من الدوري البرازيلي وتغلب على فاسكو دي جاما 1 / صفر مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في ختام المرحلة الثالثة من المسابقة.

وخسر باهيا أول مباراتين له في الموسم ثم حقق الفوز في المرحلة الثالثة ليحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم.

أما فاسكو دي جاما، فقد تلقى الهزيمة الأولى له في الموسم بعد فوز وتعادل، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط.

وحسم باهيا المباراة بهدف وحيد سجله ثاتشيانو قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول للمباراة.

وتفتتح منافسات المرحلة الرابعة مساء السبت بلقاء كروزيرو مع سانتوس وفلومينينسي مع فاسكو دي جاما.