عشرات الدول تناقش حماية المناخ في برلين

تشارك عشرات الدول في حوار بيترسبرج للمناخ في برلين، والذي تبدأ فعالياته صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإنه من المتوقع أن يحضر ممثلون من 40 دولة الحوار الذي يستمر يومين، والذي ستترأسه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة تحية عبر الفيديو.

وفي كل عام منذ عام 2010 يجمع حوار بيترسبرج بشأن المناخ مجموعة مختارة من البلدان للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام، وتم تسمية الحوار على اسم مكان انعقاد المؤتمر الأول في بون، على الرغم من أن الحدث يقام الآن في برلين.

وسيعقد مؤتمر المناخ العالمي المقبل لمدة أسبوعين، اعتبارا من نهاية نوفمبر المقبل في دبي.

والإمارات من بين أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان، إن الحكومة الألمانية ترى أنه يجب أن يصبح المؤتمر "نقطة مسار محورية لقيادة العالم نحو هدف 1.5 درجة".

ومع ذلك يعتبر هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مقارنة بأوقات ما قبل عصر الصناعة هدفا غير واقعي بشكل متزايد في ضوء جهود حماية المناخ الراهنة.

وأشار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، إلى أنه من المحتمل أن يتم تجاوز الهدف لسنوات عديدة قبل أن ينخفض ​​متوسط ​​درجة الحرارة العالمية مرة أخرى، وذلك فقط إذا نفذت البلدان تدابير أكثر صرامة لحماية المناخ.