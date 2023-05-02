أبو الغيط: أتوقع انتهاء المواجهات في السودان خلال أسبوعين

توقع السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، انتهاء المواجهات المسلحة في الخرطوم، خلال أسبوعين أو ثلاثة، وذلك من خلال رصد تقارير لسيطرة الجيش السوداني على أغلب المواقع بالخرطوم وانتزاعها من قوات الدعم السريع.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القيادة السودانية لديها خطة لإنهاء قوات الدعم السريع الذين يمكن أن يتحولوا إلى شظايا تهدد المجتمع السوداني، منوهًا أن قوات الدعم السريع قد تتحول إلى قنابل موقوتة في أقاليم سودانية غير الخرطوم.



ولفت إلى أنه بحث هذا الأسبوع الحالي مع رئيسة مفوضية اللاجئين كيفية تأمين اللاجئين داخل الأراضي السودانية حتي يصلوا للموانئ المصرية، مؤكدًا أن هناك مأساة يعيشها المواطن السوداني في تركه وطنه والتحرك إلى بورتسودان للعبور للبحر الأحمر، واتجاه أعداد أخرى لمصر من حدودها الجنوبية.



وأشار إلى أن هجرة السودانيين إلى مصر يمثل ضغطًا على المجتمع المصري، ولكن السبب في قدومهم هو أن مصر واحة للأمان والاستقرار، موضحًا أن مصر لا تقيم مخيمات للقادمين إليها من أي دولة في العالم، بخلاف دول أخرى تتبنى هذا التعامل وتنفق عليهم من مساعدات الأمم المتحدة.