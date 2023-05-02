طارق الشناوي عن صورة «الضحكة في جنازة مصطفى درويش»: إلى هذه الدرجة بقى عندنا بلادة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك سلوكيات خاطئة تحدث مع الفنانين في الفترة الأخيرة، ضاربا المثل بجنازة الفنان الراحل مصطفى درويش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء: «فيه حاجة غلط بتحصل.. في جنازة مصطفى درويش كان فيه ناس ماسكة الموبايلات وبتصور النعش وبتضحك.. السبق عند الشخص ده تصوير النعش لكنه مش حاسس بأي حاجة، وللأسف بعضهم فتيات».

الشناوي يتحدث عن صورٍ انتشرت على صعيد واسع، أثارت حالة من الجدل بعدما أظهرت فتاتين تضحكان وهما على مقربة من نعش مصطفى درويش، وقيل إنهما صحفيتان.

وتابع الشناوي: «إلى هذه الدرجة بقى عندنا بلادة في الإحساس.. مبقاش فيه مشاعر خلاص».

كما تطرق الناقد الفني، لما حدث مع المطربة شيرين التي تعرضت للهجوم والسخرية بعد سقوطها على مسرح في دبي بينما كانت تقدم حفلا غنائيا، وقال: «عادي أي حد ممكن وهو ماشي يقع.. ممكن تسريحة شعرها متعجبش البعض، عادي برضه.. لو فيه تعليق على فستانها من حقك.. لكن من غير تجريح».

وأشار إلى أنه لا يعارض رصد أي شيء، موضحا أن جزءا من الفنان الحالة التي يخرج بها على المسرح أمام الجمهور، لكن يجب التفريق بين النقد والتجريح.

وتوفي الفنان مصطفى درويش، عن عمر ناهز الـ 43 عاما، وشيعت جنازته أمس الاثنين من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

أما شيرين، فقد تعرضت لموقف محرج أمام حضور جماهيري ضخم، في حفل يعد الأول لها بعد غياب عن جمهورها ومحبيها عندما سقطت على المسرح حينما كانت ترجع للوراء بسبب السماعات.

ياجماعة

ماحدش ضحك فى جنازة مصطفى درويش

الصورة مفبركة

شوفوا مين بيلعب بيكم

وانتم بتصدقوا اى حاجة pic.twitter.com/oJAfoLW2VV